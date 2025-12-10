На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик назвал главное правило защиты курьеров и таксистов от мошенников

Аналитик Ульянов: курьерам и водителям нельзя переходить по случайным ссылкам
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно атаковать курьеров и таксистов – через вредоносные приложения и ссылки они крадут их деньги и оформляют на них кредиты. По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, аферисты всегда выбирают конкретную группу людей и подстраивают под них свои схемы. Распознать фальшивое приложение практически невозможно, поэтому важно всегда следовать основным правилам цифровой безопасности, подчеркнул он в беседе с 360.ru

Все схемы аферистов можно свести к нескольким ключевым этапам. Так, первый – это привлечение внимания жертвы через сообщение, телефонный звонок. Человека заставляют поверить в подлинность беседы и продолжить диалог.

«Следующий этап — это уже втереться в доверие. И для этого как раз используется метод социальной инженерии и различные уловки у мошенников. И третий этап — это как раз монетизация», — пояснил специалист.

Часто для этого применяются приложения с вредоносным содержимым, которые позволяют преступнику оперативно завладеть данными телефона жертвы. Причем распознать такие фальшивые программы практически невозможно, поэтому вопрос безопасности сводится к тому, насколько человек доверяет адресату, кто именно прислал ссылку и просит по ней перейти. Важно помнить, что большинство ссылок являются вредоносными и потенциально опасными, поэтому переходить по ним категорически нельзя, подчеркнул аналитик.

Напомним, «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе специализирующейся на кибербезопасности компании F6, что мошенники разработали схему для кражи денег у водителей такси и курьеров, распространяя под видом полезных приложений вредоносное ПО. Злоумышленники действуют с октября 2025 года, используя не менее девяти Telegram-каналов для продвижения своих троянов, и в среднем похищают с каждого зараженного устройства около 11,2 тыс. рублей.

Эксперты рекомендуют водителям устанавливать приложения только из официальных магазинов и игнорировать предложения с излишне заманчивыми условиями, распространяемые через мессенджеры.

Ранее адвокат объяснил, как защититься от мошенников при покупке квартиры.

