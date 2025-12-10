В Госдуме сообщили о разработке законопроекта, защищающего продавцов квартир от мошенников

В настоящее время депутаты Государственной думы РФ разрабатывают законопроект, который защитит продавцов жилой недвижимости от мошенников. Об этом в интервью Дума ТВ сообщила зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Работаем сейчас над законопроектом, который будет защищать добросовестных продавцов, действительно, обманутых. Когда человек, в том числе, может определить некоего третьего человека, без согласия которого он не сможет совершать никакие сделки с недвижимостью», — рассказала парламентарий.

Текст документа, по ее словам, практически готов, он будет направлен в Правительство РФ.

До этого в Госдуме предложили ввести должность омбудсмена по недвижимости после скандала с Ларисой Долиной. Депутаты считают, что стране нужен уполномоченный, который будет защищать права продавцов и покупателей недвижимого имущества.

Инициатором создания должности выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, оперативное вмешательство уполномоченного позволит разгрузить российские суды и сократить число мошеннических операций на рынке жилья.

Ранее в Госдуме рассказали, в каких случаях россиян могут выселить из собственного жилья.