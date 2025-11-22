В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

Депутаты от КПРФ разработали законопроект о штрафах за перенаправление жалоб

Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, в рамках которого предложили штрафовать чиновников за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей», — говорится в проекте.

Согласно инициативе, документом также предлагается ввести штраф для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении гражданам информации и нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Нарушителей предлагается облагать штрафом в размере до 10 тысяч рублей, следует из законопроекта.

