На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

Депутаты от КПРФ разработали законопроект о штрафах за перенаправление жалоб
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, в рамках которого предложили штрафовать чиновников за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей», — говорится в проекте.

Согласно инициативе, документом также предлагается ввести штраф для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении гражданам информации и нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Нарушителей предлагается облагать штрафом в размере до 10 тысяч рублей, следует из законопроекта.

14 ноября в Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 700 тыс. рублей за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. Инициатива предусматривает ответственность для владельцев сайтов за «неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей».

Ранее в в Госдуме согласились с заменой чиновников на ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами