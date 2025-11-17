На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин отметил госнаградами четырех многодетных матерей России

Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам. Соответствующий указ главы государства о присуждении наград размещен на официальном портале опубликования правовых документов.

Высшей государственной награды для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, удостоились Светлана Курочкина из Кемеровской области и Лукина Черняк из Свердловской областей. Также почетное звание было присвоено двум многодетным матерям из Ленобласти — Ирине Маховой и Наталии Небогатовой.

В августе этого года Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Курской области Марии Орловой. Семья воспитывает десять детей, при этом пятеро сыновей проходят военную службу в составе российских войск. Трое из них служат на подводном флоте, а двое являются морскими пехотинцами 40-й бригады, дислоцированной на Камчатке. Отмечается, что один из сыновей, Даниил, возглавляет медицинскую службу воинского соединения.

Инициатива о присвоении Марии Орловой почетного звания исходила от губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Глава Курской области Александр Хинштейн поддержал данную инициативу.

Ранее «Матерей-героинь» решили уровнять с Героями Труда.

