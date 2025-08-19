На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка, воспитавшая пятерых военных, получила звание «Мать-героиня»

Путин присвоил звание «Мать-героиня» курянке, воспитавшей пятерых военных
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Курской области Марии Орловой. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале, прикрепив к сообщению соответствующий указ главы государства.

По словам врио губернатора, семья Орловой воспитывает десять детей, при этом пятеро ее сыновей проходят военную службу в составе российских войск. Трое из них служат на подводном флоте, а двое являются морскими пехотинцами 40-й бригады, дислоцированной на Камчатке. Отмечается, что один из сыновей, Даниил, возглавляет медицинскую службу данного воинского соединения.

Инициатива о представлении Марии Орловой к присвоению почетного звания исходила от губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Александр Хинштейн поддержал данную инициативу.

Также звание «Мать-героиня» было присвоено Валентине Глущенко, проживающей в Воронежской области, Татьяне Грушевской из Хабаровского края, а также Татьяне Колотун и Людмиле Старушко из Херсонской области.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россиянки со званием «Мать-героиня» вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей.

Ранее «Матерей-героинь» решили уровнять с Героями Труда.

