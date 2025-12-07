На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте объяснили задержки рейсов с российскими туристами

Al Masria: рейсы с россиянами задерживаются из-за проблем с ПО самолетов Airbus
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Задержки рейсов египетской авиакомпании Al Masria с российскими пассажирами из аэропорта Шарм-эш-Шейха связаны с проблемами в работе программного обеспечения (ПО) самолетов Airbus. Об этом перевозчик сообщил РИА Новости.

«Вечером 28-го числа (в ноябре — «Газета.Ru») Европейское агентство по безопасности полетов (ЕАБП) выпустило срочный обязательный бюллетень о немедленном выводе из эксплуатации самолетов A319, A320, A321 для проведения переустановки программного бортового обеспечения», — говорится в сообщении компании.

В авиакомпании добавили, что переустановка ПО заняла около 24 часов. При этом, по данным перевозчика, во время подготовки к вылету Управление гражданской авиации Египта потребовало провести дополнительные работы.

В конце ноября авиакомпании по всему миру начали сообщать о задержках и отмене рейсов на фоне ситуации с ПО Airbus A320 — выяснилось, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что директива, обязывающая всех авиаперевозчиков обновить софт на самолетах Airbus A320, как показал предварительный анализ, не касается самолетов российских авиакомпаний.

Ранее на Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Египет.

