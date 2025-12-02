Самолет высадил русских пассажиров посреди казахской степи

Baza: десятки россиян не могут вернуться домой после высадки в казахской степи

Россияне отказались покидать борт самолета после приземление посреди степи в Казахстане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Борт приземлился в другом городе за тысячу километров от пункта назначения (Актобе﻿) — пассажиров призывают высадится где-то в степи рядом с Актау﻿», — говорится в сообщении.

Сначала рейс из Турции задержали на восемь часов, а время полета составило шесть часов вместо трех. После того, как самолет приземлился не в том месте, россияне отказались покидать воздушное судно. Они не знают, как добраться домой своими силами. Часть россиян также опасаются проблем с миграционной службой.

Недавно сообщалось, что почти 90 единиц багажа пассажиров, летевших рейсом РС-1458 авиакомпании Pegasus Airlines из турецкого города Даламан в Москву, не погрузили на борт в аэропорту вылета. Во Внуково извинились перед путешественниками за неудобства.

До этого в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) задержали на 16 часов вылет самолета авиакомпании Azur Air в Турцию. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что задержка рейса связана с заменой лайнера.

Ранее в московском аэропорту отменили рейс в Турцию после девяти часов ожидания.