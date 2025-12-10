Минобороны РФ сообщило о 21 сбитом дроне над российскими регионами

МО: средства ПВО за три часа сбили 21 беспилотник над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 12:00 мск до 15:00 мск. Из них 16 — над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью и один – над территорией Московского региона.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО в период с 9:00 до 12:00 мск уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в пяти российских регионах.

Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых над регионами России украинских БПЛА.