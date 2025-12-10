На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ сообщило о 21 сбитом дроне над российскими регионами

МО: средства ПВО за три часа сбили 21 беспилотник над регионами России
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 12:00 мск до 15:00 мск. Из них 16 — над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью и один – над территорией Московского региона.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО в период с 9:00 до 12:00 мск уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в пяти российских регионах.

Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых над регионами России украинских БПЛА.

