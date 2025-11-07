На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шойгу предложил возвести в Сибири город, который станет «гордостью архитекторов»

Шойгу предложил создать город-спутник Саяногорска с уникальной архитектурой
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новый город-спутник Саяногорска, который мог бы стать гордостью российских архитекторов и строителей. Об этом пишет ТАСС.

На встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов, Шойгу отметил, что Саяногорск — базовый город для энергетиков Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, а также для местного бизнеса. Он призвал рассмотреть возможность строительства нового города-спутника, который бы расширил инфраструктуру региона.

Шойгу добавил, что Саяногорск обладает большим потенциалом для развития и выразил желание создать проект, который станет не только гордостью сибирских архитекторов, но и всей российской строительной отрасли. По его словам, это предложение опирается на его опыт участия в строительстве первой части города.

В конце октября Россия представила «Арктическое досье» — национальный доклад о вкладе страны в восстановление экосистем Арктики. В фокусе — расширение сети особо охраняемых природных территорий, ликвидация накопленного экологического ущерба и обновление наблюдательной инфраструктуры. Документ объединяет государственные меры, инициативы регионов, науку и корпоративные программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил построить 10 технопарков в отдаленных регионах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами