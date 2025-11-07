Шойгу предложил возвести в Сибири город, который станет «гордостью архитекторов»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новый город-спутник Саяногорска, который мог бы стать гордостью российских архитекторов и строителей. Об этом пишет ТАСС.

На встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов, Шойгу отметил, что Саяногорск — базовый город для энергетиков Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, а также для местного бизнеса. Он призвал рассмотреть возможность строительства нового города-спутника, который бы расширил инфраструктуру региона.

Шойгу добавил, что Саяногорск обладает большим потенциалом для развития и выразил желание создать проект, который станет не только гордостью сибирских архитекторов, но и всей российской строительной отрасли. По его словам, это предложение опирается на его опыт участия в строительстве первой части города.

Ранее Путин поручил построить 10 технопарков в отдаленных регионах России.