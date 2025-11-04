Путин поручил построить 10 технопарков в отдаленных регионах России

Путин поручил построить 10 технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству обеспечить постройку не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике к 2030 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также поручил обеспечить воздвижение в указанных регионах бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих производственную деятельность по направлениям национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки.

Доклад по поручению президента должен быть подготовлен до 1 февраля 2026 года. Ответственным за подготовку документа назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

В конце октября Россия представила «Арктическое досье» — национальный доклад о вкладе страны в восстановление экосистем Арктики. В фокусе — расширение сети особо охраняемых природных территорий, ликвидация накопленного экологического ущерба и обновление наблюдательной инфраструктуры. Документ объединяет государственные меры, инициативы регионов, науку и корпоративные программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

