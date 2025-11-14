СБУ заявила о задержании в Киеве лидера одной из политических партий

СБУ заявила о задержании главы одной из политических партий при получении взятки

На Украине сотрудники СБУ задержали лидера одной из политических партий при получении взятки в размере $160 тыс. По информации, опубликованной в Telegram-канале СБУ, задержание произошло в Киеве.

«Несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленной подделки учредительных документов, фигурант торговал «проходными позициями» партийного списка, обещая клиентам статус депутата на следующих парламентских выборах», — отметили в ведомстве.

СБУ не уточнила ни названия партии, ни имени задержанного, однако издание «Страна.ua» сообщило, что речь идет о партии «Гарант» и ее лидере Валерии Токаре.

Отмечается, что задержание произошло в одном из столичных ресторанов в момент получения взятки. Политику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он находится под стражей, ему назначена возможность внесения залога в размере 6,725 миллиона гривен (около $160 тыс.).

В случае признания его вины мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.