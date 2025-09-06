На Украине по подозрению в работе на Россию задержан депутат Рады

На Украине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в госизмене депутата бывшей пророссийской, а сейчас запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Депутат был в розыске. По версии следствия, он активно выполнял задачи российских спецслужб задолго до февраля 2022 года. В том числе ему удалось наладить эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В июле в Коми задержали молодого человека, который по заданию СБУ поджег вышку сотовой связи. Так 23-летний житель Усинска хотел нарушить работу мобильной связи в городе. Повреждения оказались незначительными, и связь быстро восстановили. Задержанный полностью признал вину и рассказал, что получил задание через мессенджер. ФСБ считает, что до этого молодой человек уже выполнял задания СБУ — снимал здание железнодорожного вокзала для планирования поджога.

Ранее выступавший против СВО экс-сотрудник «Яндекса» получил 15 лет колонии.