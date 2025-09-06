На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине по подозрению в работе на Россию задержан депутат Рады

На Украине СБУ задержала за госизмену депутаты Рады
close
РИА Новости

На Украине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в госизмене депутата бывшей пророссийской, а сейчас запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Депутат был в розыске. По версии следствия, он активно выполнял задачи российских спецслужб задолго до февраля 2022 года. В том числе ему удалось наладить эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В июле в Коми задержали молодого человека, который по заданию СБУ поджег вышку сотовой связи. Так 23-летний житель Усинска хотел нарушить работу мобильной связи в городе. Повреждения оказались незначительными, и связь быстро восстановили. Задержанный полностью признал вину и рассказал, что получил задание через мессенджер. ФСБ считает, что до этого молодой человек уже выполнял задания СБУ — снимал здание железнодорожного вокзала для планирования поджога.

Ранее выступавший против СВО экс-сотрудник «Яндекса» получил 15 лет колонии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами