Лидеры Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение

Кагаме и Чисекеди в присутствии Трампа в Вашингтоне подписали мирное соглашение

Президенты Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США встретился с африканскими коллегами в Овальном кабинете за закрытыми дверями, а после состоялись трехсторонние переговоры, которые завершились церемонией подписания документа в Институте мира, недалеко от Белого дома.

«Мы урегулируем войну, которая продолжалась десятилетиями», — отметил Трамп.

Американский лидер заявил о новой эре сотрудничества и гармонии между государствами. При этом президентов африканских стран он назвал удивительными людьми.

27 июня стороны уже подписывали в Вашингтоне соглашение об урегулировании конфликта. В рамках документа страны взяли на себя обязательство соблюдать достигнутые в 2024 году договоренности, которые включали вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создание в течение 30 дней совместного механизма координации безопасности.

Однако 3 ноября президент ДР Конго обвинил коллегу из Руанды в том, что тот якобы хочет аннексировать восточную часть республики.

