На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение

Кагаме и Чисекеди в присутствии Трампа в Вашингтоне подписали мирное соглашение
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президенты Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США встретился с африканскими коллегами в Овальном кабинете за закрытыми дверями, а после состоялись трехсторонние переговоры, которые завершились церемонией подписания документа в Институте мира, недалеко от Белого дома.

«Мы урегулируем войну, которая продолжалась десятилетиями», — отметил Трамп.

Американский лидер заявил о новой эре сотрудничества и гармонии между государствами. При этом президентов африканских стран он назвал удивительными людьми.

27 июня стороны уже подписывали в Вашингтоне соглашение об урегулировании конфликта. В рамках документа страны взяли на себя обязательство соблюдать достигнутые в 2024 году договоренности, которые включали вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создание в течение 30 дней совместного механизма координации безопасности.

Однако 3 ноября президент ДР Конго обвинил коллегу из Руанды в том, что тот якобы хочет аннексировать восточную часть республики.

Ранее Институт мира США переименовали в честь Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами