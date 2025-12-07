Выстрелы прозвучали в крупнейшем городе Бенина после попытки переворота

Выстрелы слышны в крупнейшем городе Бенина Котону после попытки госпереворота

Выстрелы прозвучали в крупнейшем городе Бенина Котону после попытки госпереворота. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Выстрелы слышны в Котону после попытки переворота в Бенине», — говорится в сообщении.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. Президент Патрис Талон находится у власти с 2016 года, в апреле следующего года в стране должны пройти президентские выборы.

Ранее в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало.