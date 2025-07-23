Мужчину, пнувшего девушку в Москве за отказ в знакомстве, отправили за решетку

В Москве арестовали мужчину, пнувшего девушку на улице за отказ в знакомстве

В Москве за решетку отправили мужчину, который пнул девушку, отказавшуюся познакомиться с ним на улице. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Дорогомиловский районный суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Ему назначили административное наказание в виде ареста на 15 суток.

Инцидент произошел возле торгового центра «Европейский» в Москве. Мужчина попытался познакомиться с девушкой на улице, но получил вежливый отказ, и после этого ударил ее ногой в область поясницы, а затем убежал. Пострадавшая не смогла догнать обидчика, но ей удалось запечатлеть его лицо.

Позже стало известно, что пострадавшая от его действий девушка столкнулась с угрозами и оскорблениями от мужчин в соцсетях. По мнению авторов посланий, которые поддержали нападавшего, девушка сама виновата, так как она якобы «выглядит как проститутка», поэтому ее саму «нужно судить за провокацию».

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