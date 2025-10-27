Фанат Алекса Лесли получил срок за домогательства

Тверской суд Москвы приговорил последователя блогера Алекса Лесли — Алексея Башина — к 1,5 года лишения свободы по делу о домогательствах в отношении девушек. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Башина задержали в Тульской области, где по месту его проживания провели обыск. Следователи изъяли предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса у Лесли.

После задержания мужчину доставили в Москву и допросили, а затем поместили под стражу. Суд квалифицировал действия обвиняемого по статье 132 УК РФ, которая предусматривает ответственность за насильственные действия сексуального характера.

26 августа суд в Москве заочно арестовал блогера и «гуру отношений» Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию. Его возбудили за два месяца до этого — после заявлений москвичек о массовых домогательствах на улицах: участники курсов Лесли подходили к девушкам, а после отказа на просьбу познакомиться хватали их за ягодицы и убегали.

Сам блогер выражал уверенность, что избежит наказания. По данным СМИ, сейчас он скрывается в Польше. При этом еще 25 августа в беседе с «Газетой.Ru» Лесли утверждал, что якобы именно он пытался вывезти из РФ другого арестованного блогера — Арсена Маркаряна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд признал незаконным содержание постов блогера Алекса Лесли.