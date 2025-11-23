Крупный хищник преградил путь автомобилю в Приморье и попал на видео

В Приморье тигр перегородил дорогу автомобилю и попал на видео

В Приморье тигр вышел на проезжую часть дороги перед автомобилем. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Город В».

«В приморском Подъяпольске тигр снова вышел к людям на дорогу», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых водителем, видно, что крупный хищник идет по дороге зигзагами, а затем сворачивает к обочине. Водитель автомобиля при этом был вынужден остановиться. Он снял зверя на видео.

До этого в часе езды от Владивостока появившийся на дороге тигр напугал автомобилистов. Хищник перебежал дорогу автомобилю в поселке Заводском, Артемовского округа. Местные жители начали писать в соцсетях, что после появления тигра боятся выходить из дома.

Ранее крупного тигра сняли на видео около Хабаровска.