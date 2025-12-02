На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Огромный медведь поселился в подвале частного дома и жил там несколько месяцев

ABC: под домом калифорнийца обосновался 225-килограммовый медведь
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Калифорнии обнаружил под своим домом логово огромного медведя. Об этом сообщает ABC 7.

Еще в июне Кен Джонсон, фотограф из Альтадены, заметил, что пространство под его домом частично разрушено, и узнал, что у другого местного жителя в подвале поселился медведь. Тогда же Джонсон решил установить у себя камеры видеонаблюдения.

В конце ноября Джонсон наконец увидел животное и его «берлогу». Медведь весом примерно в 225 кг обосновался прямо под кухней, поэтому мужчина часто слышал звуки, напоминающие ему «рёв с шипением, как у дракона».

Домовладелец обратился за помощью к Департаменту рыболовства и дикой природы штата Калифорния, так как упрямое животное не хочет покидать убежище. Власти полагают, что медведь мог потерять свой дом во время крупного лесного пожара и теперь ищет укрытие и еду у людей.

«Это пугает. Думаю, чем дольше он будет там, тем комфортнее ему будет, и это не закончится», — уверен калифорниец.

По его словам, однажды он едва не столкнулся с медведем, когда подошел к подвалу, чтобы поменять батарейки в камере. Джонсон утверждает, что сейчас работает над планом, как выманить медведя из подвала, а затем заблокировать вход мешками с песком.

Ранее медведь напал на 69-летнего мужчину в общественном туалете.

