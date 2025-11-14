«Сурового» хищника сняли на видео автомобилисты из Хабаровска

В Хабаровске тигр ходил возле проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Крупный тигр бродит прямо у Хабаровска. Суровый хищник навестил село Некрасовка, там прогулялся по Фабричной и попал на камеры местных — хотя и старался не отсвечивать. Оттуда до столицы края всего 18 км по прямой», — говорится в публикации.

Водитель запечатлел происходящее на видео. На кадрах заметно, что хищник ходит в заснеженном лесу возле дороги.

До этого в Ростове-на-Дону водитель палкой отогнал алабая от женщины после нападения на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая собака стоит возле пострадавшей ростовчанки, у которой окровавлено лицо. Далее к ним подходит водитель, и в момент нападения собаки он несколько раз бьет животное палкой, после чего алабай уходит.

Кроме того, в Приморском крае автомобилисты заметили тигра возле проезжей части.

Ранее редкий хищник появился на трассе в Приморье и сопроводил авто с людьми.