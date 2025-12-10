На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный житель Подмосковья забил 76-летнюю мать

В Подмосковье пьяный сын жестоко избил 76-летнюю мать
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Раменском Московской области суд арестовал 53-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении своей престарелой матери. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов по лицу и в область грудной клетки. Спасти пострадавшую не удалось.

Сына женщины задержали, возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Ярославле мужчина избил пенсионера и отобрал у него трость. Злоумышленник подбежал к пожилому прохожему и потребовал отдать ему трость. Получив отказ, он сначала скрылся, но затем вернулся и избил пенсионера, после этого агрессор снял с себя джинсы и кроссовки и скрылся. Полицейские задержали нападавшего. Мужчина пояснил, что «занимался спортом» и совершал пробежку перед тем, как напасть на пенсионера. По его словам, он находился под действием наркотиков.

Ранее в Ульяновске гость избил хозяйку дома, когда она попросила его уйти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами