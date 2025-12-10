Над Барнаулом появились похожие на волны облака

Жители Барнаула стали свидетелями редкого атмосферного явления — в небе над городом появились волнообразные облака. Об этом сообщил Telegram-канал «Барнаул 22».

На опубликованных видеозаписях хорошо видно, как над крышами многоэтажных домов сформировались плотные волнообразные облака, визуально напоминающие морской прибой. Необычное атмосферное явление быстро привлекло внимание пользователей соцсетей и стало поводом для активных обсуждений.

Некоторые из них сочли, что запечатленные облака могут относиться к редкому типу — облакам Кельвина—Гельмгольца. Такое явление возникает при движении воздушных масс с разной скоростью или в разных направлениях, когда на границе потоков образуется сильный сдвиг ветра, формирующий характерные волнообразные гребни.

В конце октября Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил, что на Камчатке вулканологи обратили внимание на загадочные лентикулярные облака, которые появились над Ключевским вулканом.

Ранее ученый рассказал, как увидеть на небе загадочные светящиеся облака.