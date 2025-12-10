На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Барнаулом появились похожие на волны облака

Очевидцы сфотографировали в небе над Барнаулом странные облака-волны
true
true
true
close
Telegram-канал «Барнаул 22»

Жители Барнаула стали свидетелями редкого атмосферного явления — в небе над городом появились волнообразные облака. Об этом сообщил Telegram-канал «Барнаул 22».

На опубликованных видеозаписях хорошо видно, как над крышами многоэтажных домов сформировались плотные волнообразные облака, визуально напоминающие морской прибой. Необычное атмосферное явление быстро привлекло внимание пользователей соцсетей и стало поводом для активных обсуждений.

Некоторые из них сочли, что запечатленные облака могут относиться к редкому типу — облакам Кельвина—Гельмгольца. Такое явление возникает при движении воздушных масс с разной скоростью или в разных направлениях, когда на границе потоков образуется сильный сдвиг ветра, формирующий характерные волнообразные гребни.

В конце октября Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил, что на Камчатке вулканологи обратили внимание на загадочные лентикулярные облака, которые появились над Ключевским вулканом.

Ранее ученый рассказал, как увидеть на небе загадочные светящиеся облака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами