Москвич хочет вернуть квартиру спустя 10 лет после продажи «под влиянием мошенников»

Москвич решил вернуть по «схеме Долиной» квартиру, которую продал 10 лет назад
Shutterstock

Москвич решил вернуть проданную им 10 лет назад квартиру по «схеме Долиной». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

В 2015 году 38-летний Илья М. получил 8 млн за трехкомнатную квартиру в Тимирязевском районе Москвы. Жилплощадь перешла в собственность семьи с двумя детьми, а мужчина поделил деньги с отцом и уехал в деревню под Владимиром.

Узнав о ситуации с квартирой певицы, Илья подал в суд на нынешних владельцев квартиры, утверждая, что в момент заключения сделки не осознавал свои действия и находился в рабстве у некой женщины, которая якобы контролировала его и не позволила распоряжаться деньгами.

Покупатели удивились такому заявлению мужчины и наняли адвоката. По его словам, сделка была полностью законна, а сам Илья психически здоров. К слову, его отец поддержал владельцев жилья и собирается выступать в суде на их стороне.

Ранее в России опровергли падение вторички из-за «схемы Долиной».

