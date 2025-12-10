Москвич хочет вернуть квартиру спустя 10 лет после продажи «под влиянием мошенников»

Москвич решил вернуть проданную им 10 лет назад квартиру по «схеме Долиной». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

В 2015 году 38-летний Илья М. получил 8 млн за трехкомнатную квартиру в Тимирязевском районе Москвы. Жилплощадь перешла в собственность семьи с двумя детьми, а мужчина поделил деньги с отцом и уехал в деревню под Владимиром.

Узнав о ситуации с квартирой певицы, Илья подал в суд на нынешних владельцев квартиры, утверждая, что в момент заключения сделки не осознавал свои действия и находился в рабстве у некой женщины, которая якобы контролировала его и не позволила распоряжаться деньгами.

Покупатели удивились такому заявлению мужчины и наняли адвоката. По его словам, сделка была полностью законна, а сам Илья психически здоров. К слову, его отец поддержал владельцев жилья и собирается выступать в суде на их стороне.

