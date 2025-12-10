На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова рассказала, какую судьбу уготовил Зеленский Украине

Захарова: Зеленский обрек Украину на участь зависимой территории
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Владимир Зеленский обрек Украину на участь зависимой территории, на глазах всего мира он торгует собственным народом. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У Зеленского получилось невозможное. На глазах всего мира он торгует собственным народом, гражданами Украины <...> Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из нее делают государство неполноценное, зависимую территорию», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что на Украине продолжаются массовые волны мобилизации, ведущие к ликвидации населения республики. Дипломат считает, что в Киеве прекрасно осознают, на что отправляют простых граждан в зону боевых действий.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Соединенные Штаты вывели политически ослабленного президента Украины Владимира Зеленского из переговоров, создав также для его окружения реальную угрозу ареста. По его словам, президент США Дональд Трамп и «реалисты» в его команде больше не беспокоятся о том, что думает Зеленский и, скорее всего, продолжат переговоры без него.

Ранее Захарова назвала «цинизмом» требование Зеленского для проведения выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами