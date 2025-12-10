Владимир Зеленский обрек Украину на участь зависимой территории, на глазах всего мира он торгует собственным народом. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У Зеленского получилось невозможное. На глазах всего мира он торгует собственным народом, гражданами Украины <...> Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из нее делают государство неполноценное, зависимую территорию», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что на Украине продолжаются массовые волны мобилизации, ведущие к ликвидации населения республики. Дипломат считает, что в Киеве прекрасно осознают, на что отправляют простых граждан в зону боевых действий.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Соединенные Штаты вывели политически ослабленного президента Украины Владимира Зеленского из переговоров, создав также для его окружения реальную угрозу ареста. По его словам, президент США Дональд Трамп и «реалисты» в его команде больше не беспокоятся о том, что думает Зеленский и, скорее всего, продолжат переговоры без него.

Ранее Захарова назвала «цинизмом» требование Зеленского для проведения выборов.