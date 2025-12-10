На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как обменять валюту по выгодному курсу без переплаты

Ольшанский: на курсы валют могут влиять время работы и внутренние запасы банка
Алексей Майшев/РИА Новости

На курсы валют в банках могут влиять время работы кредитной организации, внутренние запасы и другие факторы. Об этом Life.ru рассказал начальник отдела департамента оперативного управления ресурсами «Цифры банка» Александр Ольшанский.

По словам эксперта, стоимость валюты может зависеть от выходных и праздничных дней в странах-эмитентах или рабочие часы зарубежных контрагентов. Глава отдела пояснил, что банки покупают иностранную валюту у партнеров. К открытию рынка курс может измениться. При продаже валюты банки закладывают подобные риски в курс, отметил Ольшанский.

Начальник отдела добавил, что стоимость валюты может меняться в зависимости от запасов внутри банка. Так, при больших объемах кредитные организации могут снизить цены, чтобы снизить риски нарушения нормативов регулятора, уточнил эксперт.

Помимо этого, на курс влияет состояние купюр, добавил Ольшанский.

«Новые купюры <...> ценятся выше: банки и обменники дают по ним лучший курс, потому что они проще в проверке, меньше вызывают сомнений и лучше принимаются за рубежом. Из-за этого у клиентов сформировался психологический страх, что » старые» доллары могут где-то не принять», — сказал глава отдела.

6 декабря руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, почему курс рубля в конце года укрепляется. По словам финансиста, в пользу укрепления рубля действует макроэкономическая стабильность, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля во внешнеэкономических расчетах.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар после заседания ЦБ.

