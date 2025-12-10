На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Включил артиста»: Климов о готовности Зеленского к выборам

Экс-сенатор Климов: Зеленский пытается казаться сговорчивым, говоря о выборах
Francesco Fotia/Reuters

Экс-сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к проведению президентских выборов.

По его мнению, глава республики пытается войти в доверие к новой американской администрации — «пересесть с одного корабля на другой», раз уж пространства для маневра больше не остается.

«Вместо жесткого диктатора он пытается начать играть роль компромиссной фигуры. Как артист он думает, что это у него получится. Но мы не в театре. Это серьезные вопросы войны и мира для многих наций, выходящие далеко за пределы Украины», — подчеркнул Климов.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп призвал к проведению выборов президента на Украине. Американский лидер заявил, что сейчас наступило важное для этого время. Он подчеркнул, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».

В ответ Зеленский заявил, что согласен на выборы, но при определенных условиях. По его словам, для начала кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. Он подчеркнул, что ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем лидер страны попросил помощи у Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала «цинизмом» требования Зеленского для проведения выборов.

