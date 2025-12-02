На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ежедневно терроризировал соседку курицей-пищалкой в течение 10 лет

В Таиланде мужчина годами мешал жить соседке, используя игрушечную курицу
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Житель Таиланда более 10 лет донимал соседку, ежедневно используя курицу-пищалку. Об этом сообщает тайский телеканал Amarin TV.

Женщина из провинции Накхон Найок годами страдала от необъяснимого поведения своего соседа — мужчина каждый день терроризировал ее, вооружившись игрушечной курицей, издающей визжащие звуки. Тайка несколько раз обращалась в полицию, но ситуация не улучшалась, что вынудило ее обратиться за помощью к СМИ. Она отметила, что издевательства соседа серьезно усложнили ее повседневную жизнь.

В итоге камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как он несколько раз сжимал игрушку около дома женщины, чтобы звук был как можно громче. В одном из случаев мужчина перелезал через забор, разделяющий их участки, а также неоднократно звонил в дверь и светил фонариком в спальную комнату жертвы, нарушая ее покой по ночам.

На допросе задержанный сначала отрицал свою причастность к инцидентам, но после того как ему показали неопровержимые доказательства, признал, что на видео действительно он. На вопрос о мотивах своих действий хулиган не ответил. Полиция решает, стоит ли возбуждать уголовное дело. Пострадавшая надеется, что ситуация наконец решится при поддержке властей.

Ранее жители ростовской пятиэтажки пожаловались на агрессивную семью с шизофренией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами