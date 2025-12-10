В Сбере рассказали об эффективности новых механизмов поддержки МСБ

Ведяхин: к концу года более 400 новых участников торгов выйдут на рынок госзакупок

Сбер уделяет особое внимание клиентам малого и среднего бизнеса, которые оказались в непростых условиях в текущее время, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что инновационные подходы в современном мире позволяют сократить расходы и ускорить процесс принятий управленческих решений.

«В этом году мы запустили Giga-ассистента – ИИ-помощника на базе нейросетевой модели GigaChat, доступного в интернет-банке СберБизнес. Он помогает малому бизнесу в участии в государственных и коммерческих закупках», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Giga-ассистент анализирует данные компании по выручке и среднему чеку, дает советы и разрабатывает пошаговый план действий.

«Автоматизированная система поддержки Сбера самостоятельно подбирает оптимальные конкурсы для конкретной компании, анализирует условия закупок и предлагает расчет стоимости банковской гарантии. Мы прогнозируем, что благодаря новому решению уже к концу 2025 года на рынок госзакупок выйдет более 400 новых участников торгов», — рассказал Ведяхин.

Также Ведяхин заявил, что для решения трудных ситуаций необходимо не брать новые кредиты, а провести большую ревизию бизнес-модели.

«Простое изменение организационной структуры больше не приносит никому ожидаемых результатов, поэтому именно сейчас важно радикально пересмотреть ключевые внутренние процессы, устраняя узкие места и повышая общую эффективность организации», — подчеркнул он.