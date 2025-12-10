Ученые выяснили, какие пауки плетут самую прочную в мире паутину

Самки пауков-короедов плетут самую прочную в природе паутину — к такому выводу пришли ученые из Люблянского университета (Словения). Результаты исследования опубликованы в журнале Integrative Zoology (InZoo).

Пауки-короеды, обитающие на Мадагаскаре, известны как выдающиеся природные инженеры: их паутина может протягиваться через целые реки, а ее прочность превосходит таковую у стали. Новое исследование показало, что рекордные показатели обеспечивает именно самка.

Команда ученых изучила шелк Caerostris darwini и C. kuntneri — видов, чьи сети считаются самыми прочными в мире. Под микроскопом исследователи измерили диаметр нитей, после чего растягивали их до разрыва, оценивая предел прочности.

В некоторых случаях шелк самок оказался более чем вдвое прочнее, чем у самцов.

По мнению авторов, это связано с ярко выраженным половым диморфизмом: взрослые самки в среднем в три раза крупнее самцов и нуждаются в сетях, способных удерживать крупную добычу — например, стрекоз. Самцы и молодые пауки питаются мелкими насекомыми и не сооружают таких массивных ловчих структур.

Авторы отмечают, что разгадка молекулярных особенностей женского шелка может продвинуть разработку сверхпрочных биоматериалов. Уже сейчас шелковые структуры рассматривают как основу для медицинских имплантов, ускоряющих заживление кожи и даже регенерацию костей. Новые данные о «секрете прочности» паучьих нитей могут приблизить создание материалов, которые соперничают с лучшими искусственными образцами.

