В ХМАО женщина столкнулась с медведем на рыбалке и сняла его на видео

В Югре женщина столкнулась с медведем во время и отпугнула его громким криком. Снятое ей видео публикует Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
Недавно жительница Нижневартовска поехала с подругой на рыбалку. Женщины привыкли рыбачить около моста на дороге, ведущей в город Стрежевой на северо-западе Томской области.
В этот раз к подругам вышел медведь, которого, вероятно, привлек улов. Хищник не проявлял агрессии, но приблизился вплотную. Женщина испугалась, однако вспомнила, что в таких ситуациях рекомендовано издавать громкие звуки.
«Вдруг откуда-то очень тихо и аккуратно подкрался медведь, который подошел впритык, пока блесну насаживали, и начал дышать в ухо. Я стала кричать нечеловеческим голосом и тем самым спугнула его», — рассказала вартовчанка.
В конце концов медведь ушел и не причинил любительницам рыбалки никакого вреда.
Ранее россиянин больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведей.