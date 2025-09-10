В ХМАО женщина столкнулась с медведем на рыбалке и сняла его на видео

В Югре женщина столкнулась с медведем на рыбалке и своим криком заставила его уйти

В Югре женщина столкнулась с медведем во время и отпугнула его громким криком. Снятое ей видео публикует Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

Недавно жительница Нижневартовска поехала с подругой на рыбалку. Женщины привыкли рыбачить около моста на дороге, ведущей в город Стрежевой на северо-западе Томской области.

В этот раз к подругам вышел медведь, которого, вероятно, привлек улов. Хищник не проявлял агрессии, но приблизился вплотную. Женщина испугалась, однако вспомнила, что в таких ситуациях рекомендовано издавать громкие звуки.

«Вдруг откуда-то очень тихо и аккуратно подкрался медведь, который подошел впритык, пока блесну насаживали, и начал дышать в ухо. Я стала кричать нечеловеческим голосом и тем самым спугнула его», — рассказала вартовчанка.

В конце концов медведь ушел и не причинил любительницам рыбалки никакого вреда.

