В сети появилось видео пожара в торговом центре в Улан-Удэ

В интернете появилось видео пожара в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ

В интернете появилось видео горящего торгового центра «Баянгол» в Улан-Удэ. На нем видно, что огонь охватил все пять этажей и продолжает распространяться по фасаду. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Как сообщили в прокуратуре, пожар произошел сегодня утром в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой. По предварительным данным пострадали пять граждан, трое из них были доставлены в медицинское учреждение.

В прокуратуре отметили, что произошедшему будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщила ранее пресс-служба регионального МЧС, возгорание в ТЦ было зафиксировано на втором этаже здания.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ранг пожара классифицировали как 1 БИС. Из здания самостоятельно эвакуировались около 50 человек.

К тушению пожара было привлечено 39 сотрудников МЧС и 14 единиц пожарно-спасательной техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

