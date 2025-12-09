Россиянам объяснили, в каких случаях сотрудника можно вызвать на работу из отпуска

Эксперт Аликова: работника можно вызвать из отпуска только в критических случаях

Работодатель имеет право досрочно вызвать сотрудника из отпуска исключительно в неотложных и критических ситуациях. Об этом «Известиям» рассказала независимый HR-эксперт Анна Аликова.

По словам эксперта, к случаям, когда человека можно вызвать на работу, относятся аварии или необходимость крайне важных задач, нерешаемых без участия этого сотрудника. При этом любое подобное требование должно быть официально обосновано и задокументировано.

Однако работник имеет право не выходить из отпуска раньше, если основание для его вызова неубедительно, отметила специалист. По ее словам, работодатель обязан четко аргументировать необходимость присутствия сотрудника. В противном случае у организации могут возникнуть юридические проблемы, в числе которых претензии со стороны надзорных органов.

Если же сотрудник не готов выйти из отпуска раньше положенного срока, то ему нужно спокойно уведомить об этом своего работодателя, ссылаясь на условия трудового договора.

«В большинстве случаев правила вызова из отпуска одинаковы для всех видов трудовых договоров. Однако если договор заключен на определенный срок, условия могут быть более строгими», — сказала эксперт.

