На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, в каких случаях сотрудника можно вызвать на работу из отпуска

Эксперт Аликова: работника можно вызвать из отпуска только в критических случаях
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель имеет право досрочно вызвать сотрудника из отпуска исключительно в неотложных и критических ситуациях. Об этом «Известиям» рассказала независимый HR-эксперт Анна Аликова.

По словам эксперта, к случаям, когда человека можно вызвать на работу, относятся аварии или необходимость крайне важных задач, нерешаемых без участия этого сотрудника. При этом любое подобное требование должно быть официально обосновано и задокументировано.

Однако работник имеет право не выходить из отпуска раньше, если основание для его вызова неубедительно, отметила специалист. По ее словам, работодатель обязан четко аргументировать необходимость присутствия сотрудника. В противном случае у организации могут возникнуть юридические проблемы, в числе которых претензии со стороны надзорных органов.

Если же сотрудник не готов выйти из отпуска раньше положенного срока, то ему нужно спокойно уведомить об этом своего работодателя, ссылаясь на условия трудового договора.

«В большинстве случаев правила вызова из отпуска одинаковы для всех видов трудовых договоров. Однако если договор заключен на определенный срок, условия могут быть более строгими», — сказала эксперт.

Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова до этого предупредила, что навязчивое стремление добиться карьерных высот и постоянного профессионального роста может серьезно навредить здоровью. В таких случаях есть риск столкнуться с истощением дофаминовой системы и хроническим стрессом, который приводит к спазму сосудов, сгущению крови, повышает риск инфаркта и инсульта, а также провоцирует гормональные нарушения.

Ранее россиянам объяснили, как должен быть оплачен труд в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами