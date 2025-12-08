На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснил, нужно ли сообщать начальству о подработке в другой компании

Юрист Хаминский: россияне могут не уведомлять руководство о подработке
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В России по закону работники имеют право не сообщать своему основному работодателю о том, что в свободное от выполнения обязанностей время он трудится по совместительству. Сотрудники могут самостоятельно решать, где и как подрабатывать в свободное время, подчеркнул в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Такой подход гарантирует право каждого работника строить карьеру по своему усмотрению, отметил специалист. Однако если человек хочет получить запись в трудовую книжку о работе по совместительству, то в этом случае основного работодателя следует уведомить, предупредил он.

«Таким образом, в большинстве случаев сотрудники не обязаны сообщать о намерении трудиться по совместительству в другой организации. Но есть исключения, которые требуют разрешения основного работодателя», — добавил Хаминский.

Он пояснил, что эти исключения затрагивают руководителей компаний, тренеров, спортсменов, государственных и муниципальных служащих и некоторых других специалистов. Такие сотрудники обязаны уведомлять основного работодателя о совместительстве, причем чаще всего этот пункт заранее закреплен в трудовом договоре или других внутренних документах компании, заключил юрист.

Исследователи до этого выяснили, что большинство россиян начали искать дополнительный источник дохода в оставшееся время до конца года – об этом сообщили 49% участников соответствующего опроса. Особенно активно допзаработок ищут представители сферы услуг, торговли и логистики. Не планируют искать никакие подработки 40% респондентов – они сообщили, что хотят спокойно готовиться к праздникам в кругу семьи.

Ранее россияне рассказали, сколько получают за счет подработки.

