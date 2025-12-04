«Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с жестокостью

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио судного дня», передала 4 декабря уже второе сообщение — слово «живодерка». Об этом сообщил канал «УВБ-76 логи» в Telegram.

Слово прозвучало в 15:46 по московскому времени.

«НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890», — цитирует канал сообщение.

Живодером называют человека, причиняющего страдания и вред животным из хулиганских или корыстных мотивов.

Первым словом, переданным 4 декабря было «ДЕРНОШИИТ», значение которого неизвестно.

До этого, 1 декабря «Жужжалка» передала сразу четыре послания. Последним словом было «Ошохлыщ», вероятно, также случайный набор букв.

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».