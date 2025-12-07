На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Снегопад в Перми привел к задержке авиарейсов

В аэропорту Перми сообщили о задержке рейсов из-за метеоусловий
Global Look Press

В пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий (по прогнозу погоды, в городе снегопад и температура -12°C. — «Газета.Ru») задерживаются рейсы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

В посте отмечается, что борт FV 5570 из Шарм Эль Шейха ушел на запасной аэродром в Екатеринбург.

«На данный момент службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов», — заявили в аэропорту и добавили, что статус рейса можно проверить на сайте Большого Савино или по номеру +7 (342) 299-17-71.

До этого на сетях Михайловского муниципального округа в Запорожской области произошла авария. Ремонтные бригады начали работу в усиленном режиме. Временные отключения света из-за непогоды коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Ранее Шри-Ланка обратилась к России за помощью после циклона.

Комментарии
