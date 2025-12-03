На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели и слабой видимости. Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта «Магадан».

Там уточнили, что экипаж решил лететь на запасной аэродром.

«Теперь мы ожидаем его прибытие в ближайшие часы. Вылет из Магадана перенесен на вечер», — сказал собеседник агентства.

Снежный циклон пришел 3 декабря на побережье Магаданской области из Японского моря, заявил агентству представитель регионального Гидрометцентра.

«Циклон принес ветер и снегопады. Но на подходе следующий. Ветер усилится, потеплеет еще сильнее. Завтра и в пятницу побережье региона будет оставаться под его влиянием», — рассказал он.

22 ноября сообщалось, что в Свердловской области десятки рейсов не вылетели вовремя из-за сильного снегопада. Некоторые пассажиры ждали самолета более трех часов. Сотрудники аэропорта регулярно обрабатывали взлетно-посадочную полосу, но из-за снега и дождя погодные условия были сложными.

Ранее в Норильске снегоуборочная техника повредила фюзеляж самолета.

