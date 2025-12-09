На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил москвичей об «арктическом вторжении»

Синоптик Ильин: в столичном регионе может похолодать до -15°C
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Температура в столичном регионе может опуститься до -15°C. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, до пятницы в Москве и области будут сохраняться слабоотрицательные температуры ночью и слабоположительные днем. Снег ожидается в ночь со вторника на среду.

Заметное похолодание произойдет в выходные на фоне «арктического вторжения», уточнил эксперт.

«В воскресенье ночью похолодает до -7... -12 °С. Днем особо теплеть не будет. В ночь на понедельник в Московской области можно ожидать до -15 °С», — отметил Ильин.

Однако морозная погода не продержится в столице долго, уже к концу следующей недели температура вновь вернется к 0°C.

9 декабря начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что более теплый температурный режим в Московском регионе не создает условий для выхода животных из спячки, однако, они могут начать мерзнуть, если снег не выпадет и температура резко опустится ниже нуля.

Ранее москвичам рассказали, когда зима устроит «репетицию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами