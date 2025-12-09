Синоптик предупредил москвичей об «арктическом вторжении»

Синоптик Ильин: в столичном регионе может похолодать до -15°C

Температура в столичном регионе может опуститься до -15°C. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, до пятницы в Москве и области будут сохраняться слабоотрицательные температуры ночью и слабоположительные днем. Снег ожидается в ночь со вторника на среду.

Заметное похолодание произойдет в выходные на фоне «арктического вторжения», уточнил эксперт.

«В воскресенье ночью похолодает до -7... -12 °С. Днем особо теплеть не будет. В ночь на понедельник в Московской области можно ожидать до -15 °С», — отметил Ильин.

Однако морозная погода не продержится в столице долго, уже к концу следующей недели температура вновь вернется к 0°C.

9 декабря начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что более теплый температурный режим в Московском регионе не создает условий для выхода животных из спячки, однако, они могут начать мерзнуть, если снег не выпадет и температура резко опустится ниже нуля.

