На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индонезии произошел пожар в офисном здании

В Индонезии загорелось офисное здание, погибли уже 22 человек
true
true
true
close
AP Photo

В столице Индонезии Джакарте вспыхнул пожар в офисном здании, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая беременную женщину. Об этом пишет издание Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.

Речь идет о семиэтажном здании в центральной части города, в районе Кемайоран. Пожар был потушен усилиями сотни сотрудников и 29 единиц техники в течение трех часов.

По словам начальника полиции Джакарты Сусатио Пурномо Кондро, возгорание началось на первом этаже, после чего огонь распространился на остальные.

В материале AP говорится, что здание, в частности, использовалось как офис продаж и место хранения для неназванное компании, производящей беспилотные летательные аппараты, а причиной пожара могла послужить загоревшаяся в ходе испытаний батарея.

Спасатели извлекли из здания по меньшей мере 22 тела — семь мужчин и 15 женщин — все они доставлены в полицейский госпиталь в Восточной Джакарте для опознания.

26 ноября в жилом комплексе в Гонконге, где проживали около четырех тысяч человек, произошел масштабный пожар. Предположительно, причиной стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось.

Ранее жители сгоревшего ЖК в Гонконге заявили, что еще год назад предчувствовали катастрофу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами