«Срыв и отравление»: россиян предупредили об опасности конфет с алкоголем

Психиатр-нарколог Казанцев: конфеты с алкоголем могут привести к интоксикации
Конфеты с алкоголем, которые российские школьники начали активно скупать на маркетплейсах, представляют серьезную опасность, особенно для детского организма. Они могут стать первым шагом на пути к формированию алкогольной зависимости, а также привести к интоксикации организма вплоть до летального исхода, предупредил в беседе с 360.ru психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Врач объяснил, что до 21-22 лет организм еще развивается. Только к этому возрасту у людей заканчивается формирование лобной доли, которая отвечает за самокритику, интеллект и принятие решений. А в подростковом возрасте люди пока не осознают, что такое алкоголь, в чем его опасность – им просто интересно попробовать его, так как все запретное привлекает, объяснил психиатр.

Из-за повального потребления спиртного взрослыми у детей создается ошибочное мнение, что без алкоголя нельзя обойтись, так как он выступает своего рода «социальной смазкой». Но речь идет о наркотике, который просто является социально приемлемым, подчеркнул Казанцев.

«Дети довольно часто копируют поведение, и даже у меня появляются рилсы с этими красиво оформленными «бутылочками» в основном заграничного производства, где содержится алкоголь. Более взрослых это не особо привлекает, но у тех людей, у кого сформирована зависимость, они могут спровоцировать срыв», — предупредил врач.

У детей неокрепший мозг не имеет устойчивости к алкоголю, вследствие чего даже несколько таких конфет грозят опьянением и отравлением – алкогольной интоксикацией, которая в тяжелых случаях может привести даже к летальному исходу. Причем такие конфеты опасны еще и тем, что они могут стать отправной точкой в формировании зависимостей – подобные лакомства могут открыть «шлюзы» к употреблению других веществ, заключил психиатр-нарколог.

Напомним, накануне Telegram-канал Baza сообщил, что подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отметил канал, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие. Отмечается, что содержимого в шоколадных емкостях хватает на половину рюмки.

Как отмечал главврач частной психиатрической клиники, психиатр, нарколог Василий Шуров, главная опасность конфет с алкоголем заключается в том, что они формируют позитивное отношение к спиртным напиткам. Однако эти сладости не являются основной проблемой – нужно в первую очередь обратить внимание на сам факт доступности алкоголя в магазинах, считает он.

Ранее депутат Госдумы обратился к силовикам из-за алкогольных конфет на маркетплейсах.

