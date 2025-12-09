На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Совсем обнаглели»: депутат Госдумы – о конфетах с алкоголем на маркетплейсах

Милонов обратится к силовикам, чтобы наказать маркетплейсы за продажу алкогольных конфет
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

СМИ сообщили, что школьники стали скупать конфеты с крепким алкоголем на маркетплейсах – такие сладости могут вызывать опьянение. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» пообещал обратиться в правоохранительные органы – онлайн-платформы должны быть наказаны.

«Сам факт продажи алкоголя, пускай даже в какой-то псевдо-шоколадной шмурдюковой бутылке — грубое нарушение закона. Маркетплейсы, честно говоря, совсем уже обнаглели и считают себя непогрешимыми и, самое главное, ненаказуемыми, неприкасаемыми. Почему так — не знаю. Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в МВД с просьбой проверить факты продажи — Роспотребнадзор молчит как обычно. Уже пускай силовики подключаются», — заявил он.

По мнению Милонова, за продажу таких товаров должны отвечать маркетплейсы, а не продавцы.

«Что ж это такое? Уже получается, что любой суррогат алкогольный непонятного производства в шоколадной бутылке будут детям продавать. Просто я считаю, что именно маркетплейсы, не их продавцы [должны ответить]. Поскольку они доставляют, то есть они оказывают услуги, которые могут повлечь тяжкий вред здоровью для несовершеннолетнего — это уже совсем другая статья, так что пусть уже хоть как-то совесть имеют», — сказал парламентарий.

До этого издание BAZA сообщило, что школьники стали покупать конфеты с алкоголем на маркетплейсах. Сообщалось, что конфеты вызывали недомогание и опьянение. СМИ сообщают, что содержимого в конфете хватает на одну рюмку. По информации BAZA, пачка конфет стоит около двух тысяч рублей.

Ранее врач раскрыл, поможет ли «нулевка» отказаться от алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами