«Совсем обнаглели»: депутат Госдумы – о конфетах с алкоголем на маркетплейсах

СМИ сообщили, что школьники стали скупать конфеты с крепким алкоголем на маркетплейсах – такие сладости могут вызывать опьянение. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» пообещал обратиться в правоохранительные органы – онлайн-платформы должны быть наказаны.

«Сам факт продажи алкоголя, пускай даже в какой-то псевдо-шоколадной шмурдюковой бутылке — грубое нарушение закона. Маркетплейсы, честно говоря, совсем уже обнаглели и считают себя непогрешимыми и, самое главное, ненаказуемыми, неприкасаемыми. Почему так — не знаю. Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в МВД с просьбой проверить факты продажи — Роспотребнадзор молчит как обычно. Уже пускай силовики подключаются», — заявил он.

По мнению Милонова, за продажу таких товаров должны отвечать маркетплейсы, а не продавцы.

«Что ж это такое? Уже получается, что любой суррогат алкогольный непонятного производства в шоколадной бутылке будут детям продавать. Просто я считаю, что именно маркетплейсы, не их продавцы [должны ответить]. Поскольку они доставляют, то есть они оказывают услуги, которые могут повлечь тяжкий вред здоровью для несовершеннолетнего — это уже совсем другая статья, так что пусть уже хоть как-то совесть имеют», — сказал парламентарий.

До этого издание BAZA сообщило, что школьники стали покупать конфеты с алкоголем на маркетплейсах. Сообщалось, что конфеты вызывали недомогание и опьянение. СМИ сообщают, что содержимого в конфете хватает на одну рюмку. По информации BAZA, пачка конфет стоит около двух тысяч рублей.

