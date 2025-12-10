Уфимский пенсионер попал в реанимацию с тяжелыми ожогами из-за загоревшейся одежды

В Уфе пенсионер получил тяжелые ожоги из-за загоревшейся на нем одежды

В Уфе 78-летний мужчина попал в реанимацию с ожогами из-за загоревшейся на нем одежды. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает ufa.kp.ru.

По предварительным данным, пожилой мужчина получил ожоги I, II и III степени при использовании газового оборудования. Это случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности — на пенсионере загорелась одежда.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Сотрудники ожогового центра передали данные в МЧС, и сотрудники экстренных служб провели проверку по факту случившегося.

До этого в Липецке женщина получила глубокие ожоги III-IV степеней во время приготовления еды у себя дома. Она прислонилась к газовой плите, огонь от которой перекинулся на халат.

Ранее 58-летняя петербурженка загорелась от плиты и попала в больницу.