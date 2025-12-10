На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уфимский пенсионер попал в реанимацию с тяжелыми ожогами из-за загоревшейся одежды

В Уфе пенсионер получил тяжелые ожоги из-за загоревшейся на нем одежды
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Уфе 78-летний мужчина попал в реанимацию с ожогами из-за загоревшейся на нем одежды. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает ufa.kp.ru.

По предварительным данным, пожилой мужчина получил ожоги I, II и III степени при использовании газового оборудования. Это случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности — на пенсионере загорелась одежда.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Сотрудники ожогового центра передали данные в МЧС, и сотрудники экстренных служб провели проверку по факту случившегося.

До этого в Липецке женщина получила глубокие ожоги III-IV степеней во время приготовления еды у себя дома. Она прислонилась к газовой плите, огонь от которой перекинулся на халат.

Ранее 58-летняя петербурженка загорелась от плиты и попала в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами