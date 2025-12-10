Метеозависимых россиян призвали не переедать во время магнитной бури

Врач Лапа: при магнитной буре метеозависимым важно не переедать и больше гулять

Землю накрыла очередная мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце. Однако большинству россиян, которые не имеют хронических заболеваний, опасаться нечего, отметила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Принять меры следует только метеозависимым людям, которые могут почувствовать себя хуже, предупредила она в беседе с 360.ru.

Среди тех, на кого влияют геомагнитные возмущения, врач выделила людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По ее словам, они реагируют даже на колебания температуры на улице, поэтому и подобные явления не обходят их стороной.

«Также к метеозависимым относят пациентов с хроническими заболеваниями. Не стоит забывать и тех, кто пережил инфаркт или инсульт, — добавила Лапа. — Таким людям следует соблюдать определенные правила не только во время магнитной бури, но и в спокойные дни».

Врач призвала россиян в период магнитных бурь обратить особое внимание на свой образ жизни. В частности, важно не переборщить с физической нагрузкой, заменив активный спорт на прогулки медленным шагом. Кроме того, важно не переедать, а также позаботиться о том, чтобы меню было максимально разнообразным, подчеркнула терапевт. Она призвала также не перегружаться и почаще отдыхать.

Напомним, Лаборатория ИКИ РАН сообщила, что сильная магнитная буря начнется на Земле раньше, чем изначально ожидалось. Ученые отметили, что «произошло жесткое обновление прогноза», на фоне чего в ночь на 9 декабря уже зафиксировали приход плазмы. Кроме того, из-за более высокой скорости повысился как средний уровень, так и продолжительность ожидающихся возмущений.

