Россиянам объяснили, чем опасны магнитные бури для людей с хроническими заболеваниями

Врач Рябенкова: у некоторых магнитные бури вызывают бессонницу и боли в суставах
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Магнитные бури зачастую провоцируют у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно этому подвержены пациенты с хроническими заболеваниями. Минимизировать их негативное влияние на организм поможет соблюдение режима. Об этом «Известиям» рассказала заместитель главного врача по организации стационарной помощи, заведующая отделением кардиологии многопрофильной клиники «К+31» Ольга Рябенкова.

Эксперт объяснила, что в группу риска входят гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями и с низкой адаптацией к изменениям окружающей среды. Реакция их организма на магнитные бури может проявляться в виде бессонницы, повышенной сонливости, болей в суставах и мышцах, а также скачков давления и нарушений сердечного ритма.

По словам врача, люди без хронических заболеваний также могут ощущать влияние магнитных бурь. Однако они в этот период сталкиваются лишь с изменениями в эмоциональном состоянии и небольшой утомляемостью. Специалист предупредила, что минимизировать воздействие возмущения геомагнитного поля Земли поможет своевременная подготовка. Важно заранее отслеживать прогноз погоды и соблюдать режим.

«Речь о здоровом сне в первую очередь, снизить физическую активность на этот период, минимизировать вредные привычки — алкоголь, сигареты и другие», — сказала Рябенкова.

Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого рассказал, что эмоциональные переживания, недостаток кислорода, изменения в питании и внутреннее кровотечение могут стать причинами учащенного пульса в состоянии покоя, без предварительной физической нагрузки. При этом эксперт уточнил, что такое явление может быть и фоновым состоянием.

Ранее врач рассказала, какие продукты необходимы организму зимой.

