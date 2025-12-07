Возле ТЭЦ в Красноярске произошел пожар после взрывов

SHOT: на складах возле ТЭЦ-1 в Красноярске произошли взрывы

Возле тепловой электростанции (ТЭЦ) в Красноярске произошел пожар на фоне взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, пожар случился на складе и охватил уже более 800 квадратных метров. На объекте загорелся бокс, внутри которого четыре автомобиля. На месте инцидента взрываются канистры с бензином, отмечают журналисты.

Рядом со складом находится Красноярская ТЭЦ. Работники экстренных служб пытаются отгородить предприятие от распространения огня, говорится также в публикации.

Причины пожара неизвестны. К текущему времени информации о пострадавших не поступало.

До этого режим повышенной готовности был введен в Ангарске в Иркутской области в связи с аварией на ТЭЦ-9. На этом фоне в мэрии города состоялось экстренное совещание из-за сложившейся в Ангарске ситуации с подачей тепла.

Мэр города Сергей Петров сообщил, что снижение параметров подаваемого тепла произошло из-за выхода из строя второго котла. В данный момент специалисты устраняют дефекты.

Ранее губернатор сообщил, что в батареях более 1,5 тыс. домов Ангарска упала температура.