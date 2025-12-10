На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в школах появятся единые учебники по естественным наукам

360.ru: в 2027 году в РФ появятся единые учебники по естественным наукам
true
true
true
close
РИА Новости

В России до 1 сентября 2027 года появятся единые учебники по естественно-научным предметам. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на данные, озвученные на общем собрании РАН.

Уточняется, что разработают учебные пособия специалисты РАН и Минпросвещения. Как уточнил глава ведомства Сергей Кравцов, проект включает в себя создание базовых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии, причем все пособия будут объединены с учетом междисциплинарных связей.

«Учебники будут создаваться не просто авторскими коллективами, они будут все увязаны между собой. Все метапредметные связи, междисциплинарные связи будут в этих учебниках», — подчеркнул министр.

Также ученые отметили рост финансирования фундаментальной и прикладной науки – оно выросло на 12%, превысив 1,6 трлн рублей. Так, в будущем году на финансирование фундаментальной науки планируется направить 37,5 млрд рублей, прикладной – 25,9 млрд рублей.

Напомним, также Кравцов сообщал, что единые учебники по русскому языку появятся в школах с 1 сентября 2027 года. Он уточнил, что до этого срока пособия должны пройти апробацию, а учителя — повышение квалификации. Также по словам министра, отечественной литературе и произведениям российских авторов планируется уделять больше времени, что будет учтено при разработке учебников.

Ранее Мединский анонсировал доработку нового учебника истории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами