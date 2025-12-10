Стало известно, когда в школах появятся единые учебники по естественным наукам

360.ru: в 2027 году в РФ появятся единые учебники по естественным наукам

В России до 1 сентября 2027 года появятся единые учебники по естественно-научным предметам. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на данные, озвученные на общем собрании РАН.

Уточняется, что разработают учебные пособия специалисты РАН и Минпросвещения. Как уточнил глава ведомства Сергей Кравцов, проект включает в себя создание базовых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии, причем все пособия будут объединены с учетом междисциплинарных связей.

«Учебники будут создаваться не просто авторскими коллективами, они будут все увязаны между собой. Все метапредметные связи, междисциплинарные связи будут в этих учебниках», — подчеркнул министр.

Также ученые отметили рост финансирования фундаментальной и прикладной науки – оно выросло на 12%, превысив 1,6 трлн рублей. Так, в будущем году на финансирование фундаментальной науки планируется направить 37,5 млрд рублей, прикладной – 25,9 млрд рублей.

Напомним, также Кравцов сообщал, что единые учебники по русскому языку появятся в школах с 1 сентября 2027 года. Он уточнил, что до этого срока пособия должны пройти апробацию, а учителя — повышение квалификации. Также по словам министра, отечественной литературе и произведениям российских авторов планируется уделять больше времени, что будет учтено при разработке учебников.

Ранее Мединский анонсировал доработку нового учебника истории.