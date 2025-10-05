Мединский анонсировал доработку нового учебника истории

Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале заявил, что занимается доработкой учебника по истории для шестого класса по пожеланиям учителей.

«Сегодня, в День учителя, с утра занимаюсь доработкой учебника для 6-го класса «Всеобщая история»», — заявил он.

По словам Мединского, планируется выпустить вторую редакцию, которая будет сделана с упором на желания учителей, методистов, родителей. Он добавил, что планируется сделать учебник понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки.

Помощник президента России подчеркнул, что лучшим учебником для школьника является его учитель.

23 августа ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов заявил, что российские школы уже с 1 сентября 2025 года введут в образовательный процесс новые единые учебники истории для 5–7-х классов. По его словам, ввод учебников для 8–9-х классов по всей России запланирован с 2026–2027 учебного года.

Ранее сообщалось, что в букварях российских первоклассников появится обращение Путина.