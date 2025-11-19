В Минпросвещения рассказали, когда появятся единые учебники по русскому языку

Кравцов: единые учебники по русскому языку появятся в школах в 2027 году

Единые учебники по русскому языку появятся в школах с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что до этого срока учебники должны пройти апробацию, а учителя — повышение квалификации.

«С учетом тех традиций и с учетом того обсуждения, которое сейчас проходит, и с учетом того, что мы, конечно, больше времени будем уделять нашей отечественной литературе, отечественным произведениям, конечно, мы такие учебники должны создать, их система образования ждет», — сказал Кравцов.

В августе министерство просвещения России утвердило список обязательных дисциплин для получения основного общего образования, который начнет действовать с 2026/2027 учебного года. В перечень включены русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура.

Ранее глава Минпросвещения России оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах.