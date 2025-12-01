Россиянам рассказали о пользе рыбы и морепродуктов для иммунитета

Зимой организму особенно нужна дополнительная поддержка, поскольку сокращение светового дня и снижение синтеза витамина D оказывают повышенную нагрузку на иммунитет. В это время года важно включить в рацион рыбу и морепродукты, которые являются натуральными источниками необходимых организму питательных веществ. Об этом Life рассказала врач-терапевт Ирина Чикалкина.

По словам специалиста, особая ценность рыбы заключается в содержании омега-3 жирных кислот. Терапевт объяснила, что эти соединения снижают воспалительные процессы в организме и компенсируют дефицит витамина D. Помимо этого, морепродукты богаты йодом, регулирующим гормональный баланс, цинком, необходимым для восстановления клеток, а также селеном, очищающим от свободных радикалов и стресса.

«Белок из рыбы легко усваивается и подходит даже для вечернего приема пищи», — отметила Чикалкина.

Врач добавила, что рыбу следует употреблять 2-3 раза в неделю, сочетая при этом с овощами, которые будут способствовать лучшему усвоению витаминов.

Шеф-повар Вячеслав Ким посоветовал готовить рыбу щадящими методами, такими как запекание или приготовление на пару. Он отметил, что морепродукты также можно употреблять на ужин. Для этого приема пищи лучше всего подойдут легкие комбинации, например, лосось с авокадо или роллы без сливочного соуса.

«Если вы выбираете роллы на ужин — пусть это будут роллы с тунцом, лососем, авокадо или морской капустой. Такие сочетания будут полезны организму. Лучше избегать жареных роллов и сливочных соусов — они снижают пользу рыбы», — отметил Ким.

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова до этого рассказала, что для создания сбалансированного обеда на похудении важно включать в него четыре элемента — белки, углеводы, клетчатку и жиры. По ее словам, это поможет надолго обеспечить чувство сытости, а также избегать скачков сахара.

