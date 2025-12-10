На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли подробности о выплате 1 млн рублей сотрудникам при рождении ребенка

Депутат Бессараб рассказала о выплате 1 млн рублей работникам при рождении детей
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

С 2026 года материальная помощь по рождению ребенка от работодателя в России не будет облагаться страховыми взносами, если сумма выплат не превысит 1 млн рублей. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, пока выплаты свыше 50 тыс. рублей облагаются страховыми взносами в размере 30%. Помимо этого, с этих средств нужно будет заплатить 13% налога на доходы физических лиц.

Депутат уточнила, что выплаты сотрудникам, у которых появился ребенок, не являются обязательными, однако, руководство может предоставить определенные меры поддержки. Они начисляются в рамках корпоративных социальных гарантий для того, чтобы работники сохраняли преданность компании, отметила Бессараб.

8 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до 1 млн рублей. Президент объяснил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей.

Ранее HR-эксперт рассказал, какие компании дадут миллион при рождении ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами