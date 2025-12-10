В Госдуме раскрыли подробности о выплате 1 млн рублей сотрудникам при рождении ребенка

С 2026 года материальная помощь по рождению ребенка от работодателя в России не будет облагаться страховыми взносами, если сумма выплат не превысит 1 млн рублей. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, пока выплаты свыше 50 тыс. рублей облагаются страховыми взносами в размере 30%. Помимо этого, с этих средств нужно будет заплатить 13% налога на доходы физических лиц.

Депутат уточнила, что выплаты сотрудникам, у которых появился ребенок, не являются обязательными, однако, руководство может предоставить определенные меры поддержки. Они начисляются в рамках корпоративных социальных гарантий для того, чтобы работники сохраняли преданность компании, отметила Бессараб.

8 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до 1 млн рублей. Президент объяснил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей.

