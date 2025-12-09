На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
HR-эксперт рассказал, какие компании дадут миллион при рождении ребенка

HR-эксперт Мурадян: IT-корпорации смогут выплачивать родителям 1 млн рублей
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о повышении до 1 млн рублей лимита необлагаемых налогами корпоративных выплат работникам при рождении ребенка. По словам эксперта, на максимальную сумму могут претендовать сотрудники банков, сырьевых организаций, IT-компаний, а также крупных промышленных предприятий и госкорпораций.

При этом он подчеркнул, что различные меры поддержки молодых родителей есть во многих российских компаниях.

«Понятно, что миллион рублей готовы выплачивать далеко не все предприятия. <...> Впрочем, если человек при рождении ребенка получит хотя бы 100 тысяч рублей, это уже будет хорошим подспорьем. Так что решение Путина — неплохой шаг», — сказал Мурадян.

Накануне президент РФ сообщил, что выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет с 50 тыс. рублей до 1 млн рублей. Глава государства также отметил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей, и призвал активно использовать предоставленные возможности.

Ранее Виктория Дайнеко призвала осознанно повышать рождаемость.

