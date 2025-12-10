На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили идею покрывать алименты через одежду или еду

Депутат Милонов поддержал идею покрывать алименты через одежду или еду
Владимир Федоренко/РИА Новости

Инициатива покрывать алименты через одежду или еду позволит избежать нецелевой траты средств. Об этом «Москве 24» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя обращение общественников правозащитного центра «Сорок сороков» в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность выплаты алиментов имуществом, продуктами, оплатой обучения и лечением ребенка.

«Такая инициатива особенно актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами, когда есть случаи нецелевого использования алиментов. Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что родители не должны направлять алименты на излишний отдых или личные удовольствия. По его мнению, в России нужно ввести механизм контроля за расходованием алиментов. Милонов добавил, что споры по этому вопросу можно решить по добровольному соглашению сторон или через специальный медиативный орган, который фиксировал бы договоренности о структуре расходов.

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов до этого предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). В тексте документа отмечается, что для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей должен составлять: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более и детей — полный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

Ранее сенатор объяснил смысл изменения расчета алиментов.

