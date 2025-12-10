В Госдуме оценили идею покрывать алименты через одежду или еду

Инициатива покрывать алименты через одежду или еду позволит избежать нецелевой траты средств. Об этом «Москве 24» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя обращение общественников правозащитного центра «Сорок сороков» в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность выплаты алиментов имуществом, продуктами, оплатой обучения и лечением ребенка.

«Такая инициатива особенно актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами, когда есть случаи нецелевого использования алиментов. Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что родители не должны направлять алименты на излишний отдых или личные удовольствия. По его мнению, в России нужно ввести механизм контроля за расходованием алиментов. Милонов добавил, что споры по этому вопросу можно решить по добровольному соглашению сторон или через специальный медиативный орган, который фиксировал бы договоренности о структуре расходов.

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов до этого предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). В тексте документа отмечается, что для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей должен составлять: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более и детей — полный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

Ранее сенатор объяснил смысл изменения расчета алиментов.